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Кирилл Серебренников высказался о своей эмиграции

Режиссер Кирилл Серебренников заявил, что не считает свою эмиграцию разрывом с Россией

Фото: Lionel Guericolas / Globallookpress.com

Режиссер Кирилл Серебренников высказался о своей эмиграции из России во Францию. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале «Радио Долин».

Серебренников заявил, что не считает свой отъезд окончательным разрывом с Россией. Он отметил, что не хочет использовать в данном случае слово «эмиграция». «Сейчас, в конце концов, XXI век. Люди, которые переезжают из Брюсселя в Амстердам, они не предаются брюссельцами анафеме и не говорят: "Все, я рву со своим Брюсселем и еду в Амстердам. Мне стыдно быть брюссельцем"», — сказал режиссер.

Он заявил, что нельзя запрещать людям ехать туда, где они чувствуют себя счастливыми. Вместо запретов необходимо сделать так, чтобы у людей не возникало желания уезжать, пояснил Серебренников.

Ранее режиссер высказался о русской культуре. «Русская культура — о хрупкости жизни. Речь идет о людях, которые находятся под притеснением. Кто борется за правду или справедливость. Это настоящая культура», — отметил он. Серебренников посчитал попытки бойкотировать русскую культуру неправильным шагом.

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Марина Погосян
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