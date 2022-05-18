Серебренников высказался о бойкоте русской культуры в мире

Режиссер Кирилл Серебренников высказался против бойкота русской культуры в западном мире

Российский режиссер Кирилл Серебренников высказался против бойкота русской культуры в западном мире. Его слова приводит Variety.

«Русская культура — о хрупкости жизни. Речь идет о людях, которые находятся под притеснением. Кто борется за правду или справедливость. Это настоящая культура. <...> Я думаю, что бойкотировать такую ​​культуру нехорошо», — заявил Серебренников.

Отмечается, что он стал единственным российским кинематографистом, чей фильм внесли в программу Каннского фестиваля.

Сюжет биографической драмы Серебренникова «Жена Чайковского» рассказывает об Антонине Милюковой, жене Петра Чайковского. Ведущие роли в картине сыграли актеры Алена Михайлова, Филипп Авдеев и Один Байрон, а также рэпер Oxxxymiron.

