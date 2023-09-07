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13:11, 7 сентября 2023Культура

Кирилл Серебренников снимет сериал по «Призраку Оперы» на английском языке

Variety: Серебренников снимет сериал по «Призраку Оперы» на английском языке

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Российский теле-, кино- и театральный режиссер Кирилл Серебренников снимет телеадаптацию романа Гастона Леру «Призрак Оперы» на английском языке. Об этом пишет Variety.

Современная адаптация расскажет историю с точки зрения Кристины Даэ. «Наша история выйдет за рамки текста Гастона Леру, написанного более века назад, и станет историей интимного мира оперы», — сказал Серебренников.

Отмечается, что сериал должен состоять из шести эпизодов, его производством займутся компании Pathé и Hype Studios.

Ранее Кирилл Серебренников отреагировал на снятие своего спектакля «Нуреев» с репертуара Государственного академического Большого театра (ГАБТ) из-за закона об ЛГБТ.

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    Варвара Кошечкина
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