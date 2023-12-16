Стало известно о возможном выдвижении Путина на выборы как самовыдвиженца

Миронов: Путин объявит, что идет на выборы президента как самовыдвиженец

Президент России Владимир Путин объявит о выдвижении на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца. Об этом заявил председатель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов, его цитирует РИА Новости.

По его словам, глава государства объявит о том, что он пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, на собрании оргкомитета. «Справедливая Россия» и Народный фронт будут собирать подписи за выдвижение Путина, добавил Миронов.

Ранее источники «Ведомостей» сообщали, что депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев могут стать конкурентами действующего президента Владимира Путина на выборах главы государства, которые пройдут в марте 2024 года.

Выборы в марте 2024 года впервые в истории России пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, голосование впервые состоится «в столь токсичной геополитической обстановке».