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11:20, 16 декабря 2023Спорт

Тренер «Монако» пожаловался на отсутствие Головина в проигранном матче Лиги 1

Тренер «Монако» Хюттер пожаловался на отсутствие Головина в матче с «Лионом»

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер прокомментировал поражение команды в матче 16-го тура французской Лиги 1 от «Лиона». Его слова приводится на сайте монегасков.

Специалист пожаловался на отсутствие российского полузащитника Александра Головина. «Нам явно не хватало его в атаке, хотя Манес Аклиуш сыграл достаточно хорошо. Мы не заслуживали поражения. Но иногда при полной доминации не удается забить», — отметил Хюттер.

Встреча прошла 15 декабря. «Монако» потерпело поражение со счетом 0:1. Головин не принимал участия в игре из-за перебора желтых карточек.

В текущем сезоне Головин провел 14 игр в чемпионате Франции, отметившись пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. После 16 матчей «Монако» занимает третье место в турнирной таблице.

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      Алексей Гусев
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