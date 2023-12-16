Тренер «Монако» пожаловался на отсутствие Головина в проигранном матче Лиги 1

Тренер «Монако» Хюттер пожаловался на отсутствие Головина в матче с «Лионом»

Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер прокомментировал поражение команды в матче 16-го тура французской Лиги 1 от «Лиона». Его слова приводится на сайте монегасков.

Специалист пожаловался на отсутствие российского полузащитника Александра Головина. «Нам явно не хватало его в атаке, хотя Манес Аклиуш сыграл достаточно хорошо. Мы не заслуживали поражения. Но иногда при полной доминации не удается забить», — отметил Хюттер.

Встреча прошла 15 декабря. «Монако» потерпело поражение со счетом 0:1. Головин не принимал участия в игре из-за перебора желтых карточек.

В текущем сезоне Головин провел 14 игр в чемпионате Франции, отметившись пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. После 16 матчей «Монако» занимает третье место в турнирной таблице.