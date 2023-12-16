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14:49, 16 декабря 2023Спорт

Умер трехкратный чемпион СССР в составе «Спартака»

Умер трехкратный чемпион СССР в составе хоккейного «Спартака» Алексей Макаров

Кадр: @SpartakHC / YouTube

Трехкратный чемпион СССР в составе московского хоккейного клуба «Спартак» Алексей Макаров умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

«ХК "Спартак" скорбит и соболезнует родным и близким Алексея Сергеевича Макарова, вечная память легендарному защитнику нашего клуба», — говорится в сообщении.

Макаров играл за «Спартак» с 1960 по 1972 год. Он провел за мосвичей 380 матчей, в которых забросил 70 шайб.

Вместе с «красно‑белыми» Макаров трижды выигрывал чемпионат СССР (1962, 1967, 1969). Кроме того, защитник дважды выиграл Кубок СССР (1970, 1971). Хоккеиста приглашали в сборную СССР, но он не выступал на крупных турнирах. В 1968-м Макаров выиграл всемирную Универсиаду и был признан лучшим защитником турнира.

Алексей Гусев
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