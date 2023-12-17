Стало известно об атаке Израиля на Дамаск

Al Akhbar: Израиль атаковал окрестности Дамаска

Израиль атаковал окрестности сирийской столицы Дамаска. Об этом сообщил сирийский государственный телеканал Al Akhbar.

В сообщении телеканала отмечается, что «Израиль совершил агрессию на окрестности Дамаска». Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают атаку.

В ночь на субботу, 2 декабря истребители F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли удар управляемыми авиабомбами по объектам близ Дамаска. Удары наносились с 01:33 до 01:39 по московскому времени. Большинство снарядов были сбиты российскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) и системой противовоздушной обороны (ПВО).

12 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке по объектам террористической инфраструктуры в Сирии.

