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22:15, 17 декабря 2023Бывший СССР

Суд на Украине арестовал взорвавшего гранаты депутата

Суд на Украине арестовал депутата Батрина, взорвавшего гранаты в Закарпатье

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Суд в Закарпатской области арестовал депутата Сергея Батрина, который в пятницу, 15 декабря, взорвал три гранаты в ходе заседания Керецковского сельсовета. Об этом говорится на странице Ужгородского районного суда Закарпатской области в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как уточнили в ведомстве, суд избрал в отношении 54-летнего Батрина меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. При этом сторона защиты не возражала против ходатайства прокурора, требовавшего взять подозреваемого под стражу.

Ранее стало известно, что во время взрыва на заседании сельского совета в селе Керецки находились 30 человек.

Батрин бросил три гранаты во время выступления. По предварительным данным, 26 человек получили ранения.

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      Марина Совина
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