Из российских магазинов исчезли KitKat

Из российских магазинов исчезли шоколадные батончики KitKat от Nestle

Шоколадные батончики KitKat от Nestle исчезли из российских магазинов после того, как были распроданы их остатки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что на маркетплейсах можно приобрести турецкий вариант батончиков, однако стоить они будут в несколько раз дороже, чем в отечественных магазинах. Цена такой сладости, по данным издания — около 80 рублей за единицу вместо 30-40 рублей, как это было раньше в российских магазинах.

Издание заявило, что попытки представить импортозамещенный KitKat в России пока не увенчались успехом. «Есть лишь Goodmix — но рецептура не та, спроса нет и вообще невкусно», — говорится в публикации.

Швейцарский концерн Nestle в марте 2022 года объявил, что деятельность брендов KitKat и Nesquik в России остановлена. При этом производитель обязался сохранить продажу базовых продуктов, таких как детское питание, медицинское и больничное питание, лечебные корма для домашних животных

Ранее Украина включила Nestle в список «международных спонсоров войны». Уточнялось, что в перечне также присутствуют другие крупные компании, включая Mondelez International, PepsiCo и Unilever.