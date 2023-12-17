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17:08, 17 декабря 2023Экономика

Из российских магазинов исчезли KitKat

Из российских магазинов исчезли шоколадные батончики KitKat от Nestle

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Шоколадные батончики KitKat от Nestle исчезли из российских магазинов после того, как были распроданы их остатки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что на маркетплейсах можно приобрести турецкий вариант батончиков, однако стоить они будут в несколько раз дороже, чем в отечественных магазинах. Цена такой сладости, по данным издания — около 80 рублей за единицу вместо 30-40 рублей, как это было раньше в российских магазинах.

Издание заявило, что попытки представить импортозамещенный KitKat в России пока не увенчались успехом. «Есть лишь Goodmix — но рецептура не та, спроса нет и вообще невкусно», — говорится в публикации.

Швейцарский концерн Nestle в марте 2022 года объявил, что деятельность брендов KitKat и Nesquik в России остановлена. При этом производитель обязался сохранить продажу базовых продуктов, таких как детское питание, медицинское и больничное питание, лечебные корма для домашних животных

Ранее Украина включила Nestle в список «международных спонсоров войны». Уточнялось, что в перечне также присутствуют другие крупные компании, включая Mondelez International, PepsiCo и Unilever.

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