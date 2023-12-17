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22:55, 17 декабря 2023Мир

Турция заявила о планах привлечь Израиль к ответственности за действия в Газе

Эрдоган: Турция добивается привлечения Израиля к ответственности из-за Газы
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Global Look Press

Турция добивается привлечения руководства Израиля к ответственности, используя все имеющиеся механизмы, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Анкара планирует поддерживать «угнетенных и жертв, независимо от их религии, происхождения, цвета кожи и самобытности». «Мы без колебаний используем все имеющиеся механизмы для привлечения израильских руководителей к ответственности перед законом и историей», — рассказал он.

Ранее Эрдоган назвал Израиль террористическим государством, а палестинскую радикальную группировку ХАМАС — легитимной политической силой. Он добавил, что «ХАМАС — это политическая партия, которая победила по итогам выборов».

Кроме того, турецкий лидер обвинил Израиль в сокрытии факта обладания ядерным оружием.

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      Марина Совина
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