Брата Байдена обвинили в получении денег за решение его задач

WP: Джеймс Байден получал деньги за связанные с обязанностями брата задачи

Брат президента США Джо Байдена Джеймс в течение долгих лет получал деньги за решение политических задач, связанных с обязанностями нынешнего американского лидера. Об этом написала газета The Washington Post.

По данным WP, «брат президента Байдена десятилетиями получал финансовую выгоду от своей близости к влиятельному брату». Так, на протяжении 36 лет работы Джо Байдена в сенате США, восьми лет на посту вице-президента и трех лет в качестве главы государства, работа Джеймса как «консультанта по найму и закулисного политического решальщика» была часто связана с обязанностями его брата.

Например, в 1998 году компания Джеймса получила 100 тысяч долларов за рекомендацию по принятию законопроекта в Сенате. Отмечается, что одним из скептиков инициативы стал его брат. В итоге Конгресс не принял документ, однако Байден изменил свое мнение и выступил за проект.

Ранее в Конгрессе США заявили о найденном чеке, компрометирующем Байдена. В частности, документ свидетельствует о получении Джо Байденом 200 тысяч долларов от своего брата Джеймса, которому платила американская медицинская компания за поиск инвесторов с Ближнего Востока.