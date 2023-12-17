На Украине порассуждали об антикитайском Майдане

Украинский политолог Золотарев: на Тайване в январе может случиться Майдан

На Тайване может случиться антикитайский Майдан. Об этом на YouTube-канале директора Украинского института политики Руслана Бортника порассуждал украинский политолог Андрей Золотарев.

Он предположил, что такое развитие событий вероятно из-за высоких шансов «прокитайских прокси» одержать победу на выборах в январе. «Там может начаться тайваньский Майдан», — сказал эксперт.

Ранее Тайвань обвинил Китай в подготовке мирного захвата острова через вмешательство в президентские выборы 13 января и выборы в законодательные органы. По данным тайваньской стороны, высокопоставленные чиновники Китая провели встречу в начале декабря, чтобы «скоординировать усилия правительства» по влиянию на предстоящие выборы. Официальные лица Тайваня предупредили, что Пекин пытается подтолкнуть избирателей к кандидатам, которые стремятся к более тесным связям с Китаем.