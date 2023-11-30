Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:25, 30 ноября 2023Мир

Минобороны Китая заявило о превращении Тайваня во взрывоопасный остров

Минобороны Китая: администрация Тайваня превращает его во взрывоопасный остров
СюжетМинобороны:

Фото: Ann Wang / Reuters

Правящая администрация Тайваня из-за своего стремления к независимости и полагания на США превращает его во «взрывоопасный остров» и «оружейный арсенал». Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь, передает РИА Новости.

«Руководство Демократической прогрессивной партии полагается на США в стремлении к независимости, они превращают Тайвань в "оружейный арсенал" и взрывоопасный остров"», — рассказал представитель оборонного ведомства.

Он также добавил, что подобная политика Тайбэя толкает остров «в пучину катастрофы», а также наносит вред мирным жителям Тайваня. У Цянь добавил, что безопасность Тайваня может быть обеспечена только при мирном развитии отношений с Пекином.

Ранее стало известно, что Тайвань планирует модернизировать свой парк устаревших танков M60A3 TTS. Машины американского производства, которые достигнут предельного срока службы в конце 2023 года, оснастят новыми двигателями.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Верховный суд России признал экстремистским Международное движение ЛГБТ

      Россиянам дали советы в случае обнаружения змеи в квартире

      Россияне перечислили требования к идеальному партнеру

      Россиянина по фамилии Харламов арестовали за сотрудничество с иностранцами

      Фон дер Ляйен заверила в способности ЕС произвести миллион снарядов для Украины

      Собчак обнаружила «штатного собчаковеда» в «Ленте.ру»

      Китайский банк запретил своим аналитикам говорить о проблемах в экономике

      Человечество предупредили о климатическом коллапсе

      Строителей метро Красноярска отправили в отпуск из-за частичной остановки работ

      Президент Литвы высказался о существовании лжецов и болтунов в НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости