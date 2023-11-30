Минобороны Китая заявило о превращении Тайваня во взрывоопасный остров

Минобороны Китая: администрация Тайваня превращает его во взрывоопасный остров

Правящая администрация Тайваня из-за своего стремления к независимости и полагания на США превращает его во «взрывоопасный остров» и «оружейный арсенал». Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь, передает РИА Новости.

«Руководство Демократической прогрессивной партии полагается на США в стремлении к независимости, они превращают Тайвань в "оружейный арсенал" и взрывоопасный остров"», — рассказал представитель оборонного ведомства.

Он также добавил, что подобная политика Тайбэя толкает остров «в пучину катастрофы», а также наносит вред мирным жителям Тайваня. У Цянь добавил, что безопасность Тайваня может быть обеспечена только при мирном развитии отношений с Пекином.

Ранее стало известно, что Тайвань планирует модернизировать свой парк устаревших танков M60A3 TTS. Машины американского производства, которые достигнут предельного срока службы в конце 2023 года, оснастят новыми двигателями.