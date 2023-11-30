Тайвань модернизирует устаревшие танки

Liberty Times: Тайвань оснастит свои танки M60A3 новыми двигателями

Тайвань планирует модернизировать свой парк устаревших танков M60A3 TTS. Машины американского производства, которые достигнут предельного срока службы в конце 2023 года, оснастят новыми двигателями, пишет Liberty Times.

Отмечается, что ранее для танков заказали более 400 новых силовых агрегатов, которые аналогичны базовым моторам. Заказанные двигатели планировали получить до 2028 года. «Однако, по словам соответствующих генералов, Соединенные Штаты предложили новый вариант замены двигателей M60A3. Мощность каждого двигателя может увеличиться на 300 лошадиных сил, что может удовлетворить потребности боеготовности в будущем», — пишет издание.

Изначально военные планировали заказать двигатели AVDS-1790-2C мощностью 750 лошадиных сил, которые стоят на всех M60A3, но этой мощности не хватит для улучшения защищенности и повышения массы танка в будущем. В США предложили двигатель AVDS-1790-8CR мощностью 1050 лошадиных сил, используемый в бронированной ремонтно-эвакуационной машине M88A2.

Производитель двигателей считает, что новый мотор улучшит проходимость M60 и позволит добавить новые элементы защиты. Как пишет издание, новые силовые агрегаты могут получить все 460 M60A3, находящихся в распоряжении Тайваня.

Танки M60A3 TTS начали выпускать в 1978 году. Эту модификацию оснастили прибором ночного видения Raytheon AN/VSG-2, новой системой пожаротушения и дымовыми гранатометами на крыше башни. Основным орудием танка осталась нарезная пушка M68 калибра 105 миллиметров.

В октябре издание The Drive со ссылкой на аналитиков научного совета армии США писало, что танки M1 Abrams не смогут доминировать на поле боя в 2040-х годах. Эксперты отмечали, что эффективность машины будет недостаточной, особенно в контексте потенциального конфликта с Китаем.