В США рассказали о неэффективности танков Abrams

Армия США: танк Abrams станет неэффективным на поле боя к 2040-м годам

Танки M1 Abrams не смогут доминировать на поле боя в 2040-х годах. О неэффективности машины в потенциальных конфликтах рассказали аналитики научного совета армии США, пишет The Drive.

Эксперты подчеркнули, что эффективность танка будет недостаточной, особенно в контексте потенциального конфликта высокого уровня с Китаем. В отчете консультативного органа указали на необходимость создания одного или нескольких типов боевых машин пятого поколения.

«Основываясь на наших выводах, M1 Abrams не будет доминировать на поле боя 2040 года. Все преимущества M1 в мобильности, огневой мощи и защите находятся под угрозой. Обновления M1A2 SEP V3 и V4 повысят эффективность, но не восстановят доминирования», — говорится в документе.

Как пишет издание, исследователи опирались на уроки, извлеченные из операций, проведенных Израилем, конфликта в Нагорном Карабахе и специальной военной операции (СВО). После операции в южном Ливане в 2006 году израильскую бронетехнику стали оснащать комплексами активной защиты. Отмечается, что во время операции «Нерушимая скала» в 2014 году Израиль не потерял ни одного танка от огня противотанковых управляемых ракет (ПТУР). Однако последующие конфликты демонстрировали рост количества угроз бронетехнике, включающих более совершенные ПТУР, противотанковые мины и дроны.

В отчете также отметили, что на поле боя в 2040-х годах особое внимание будут уделять маскировке с использованием новых технологий для нарушения работы средств разведки противника. Уже сейчас, пишет The Drive, снижение видимости в инфракрасном и радиочастотном спектрах стало приоритетной задачей для разработчиков бронетехники, а меры по введению противника в заблуждение и маскировке техники активно применяют в СВО.

«В целом исследование обрисовывает будущее, в котором традиционно сконфигурированные современные танки все более маловероятно будут доминировать. Это включает в себя последние версии M1 Abrams, которые очень тяжелы, что отрицательно сказывается на их мобильности», — резюмирует издание.

Ранее ветеран Вооруженных сил США Станислав Крапивник сообщил, что танки Abrams отличаются недостаточной проходимостью.