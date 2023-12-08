Тайвань обвинил Китай в подготовке мирного захвата острова через выборы

Тайвань обвинил Китай в подготовке захвата острова через вмешательство в выборы

Тайвань обвинил Китай в подготовке мирного захвата острова через вмешательство в президентские выборы 13 января и выборы в законодательные органы. Об этом сообщает Reuters.

По данным тайваньской стороны, высокопоставленные чиновники Китая провели встречу в начале декабря, чтобы «скоординировать усилия правительства» по влиянию на предстоящие выборы на Тайване.

Согласно разведданным силовых структур Тайваня, на встрече присутствовали высокопоставленные сотрудники министерства государственной безопасности, министерства обороны КНР и китайского управления по делам Тайваня.

Официальные лица Тайваня предупредили, что Пекин пытается подтолкнуть избирателей к кандидатам, которые стремятся к более тесным связям с Китаем.

Ранее представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что правящая администрация Тайваня из-за своего стремления к независимости и полагания на США превращает его во «взрывоопасный остров» и «оружейный арсенал». Он также добавил, что подобная политика Тайбэя толкает остров «в пучину катастрофы».