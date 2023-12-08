Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:34, 8 декабря 2023Мир

Тайвань обвинил Китай в подготовке мирного захвата острова через выборы

Тайвань обвинил Китай в подготовке захвата острова через вмешательство в выборы

Фото: Ann Wang / Reuters

Тайвань обвинил Китай в подготовке мирного захвата острова через вмешательство в президентские выборы 13 января и выборы в законодательные органы. Об этом сообщает Reuters.

По данным тайваньской стороны, высокопоставленные чиновники Китая провели встречу в начале декабря, чтобы «скоординировать усилия правительства» по влиянию на предстоящие выборы на Тайване.

Согласно разведданным силовых структур Тайваня, на встрече присутствовали высокопоставленные сотрудники министерства государственной безопасности, министерства обороны КНР и китайского управления по делам Тайваня.

Официальные лица Тайваня предупредили, что Пекин пытается подтолкнуть избирателей к кандидатам, которые стремятся к более тесным связям с Китаем.

Ранее представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что правящая администрация Тайваня из-за своего стремления к независимости и полагания на США превращает его во «взрывоопасный остров» и «оружейный арсенал». Он также добавил, что подобная политика Тайбэя толкает остров «в пучину катастрофы».

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      В России произошли два похожих аварийных случая с двигателями самолетов. Что стало причиной экстренной посадки?

      Стало известно о наступлении Российской армии у Артемовска

      Российские бойцы рассказали о борьбе с украинскими беспилотниками в зоне СВО

      Примкнувшего к ВСУ актера из «Возвращения Мухтара» убили

      Нефтегазовые доходы России рухнули

      Названа часто игнорируемая болезнь-провокатор рака

      Медведев назвал три особенности шантажа Конгресса США администрацией Байдена

      Тайвань обвинил Китай в подготовке мирного захвата острова через выборы

      В России стало меньше аптек

      Россиянин вонзил нож в глаз любовника жены

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости