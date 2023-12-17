Названы новые способы краж с использованием пятитысячной купюры

Юрист Соловьев: мошенники освоили новые способы краж с пятитысячными купюрами

Мошенники освоили новые способы краж с пятитысячной купюрой. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Один из вариантов — "сотрудник ЦБ" звонит гражданину и сообщает, что необходимо проверить подлинность новых купюр пятитысячного достоинства», — отметил эксперт.

В данном случае злоумышленник предлагает установить приложение для проверки на подлинность наличных денег. Но на деле это фишинговый софт, который обеспечивает мошенникам доступ ко всем устройствам и позволяет снять деньги со счетов жертвы.

Как заявил Соловьев, используется и личный контакт. Преступники ходят по квартирам под видом социальных работников, которые предлагают поменять «старые» купюры на новые (поддельные). Злоумышленники в таком случае могут ограбить и квартиру, предупредил юрист.

Он напомнил, что Центробанк России не работает с населением напрямую, а обновленные банкноты поступают в оборот постепенно. Необходимости что-либо менять нет, подытожил Иван Соловьев.

Ранее юрист Александр Хаминский рассказал, что украинские мошенники нашли новый способ выманить деньги россиян. Так, для обмана злоумышленники пользуются незаконно приобретенными телефонными базами. Они притворяются сотрудниками мобильных операторов и сообщают о просроченной задолженности по абонентскому счету.

Ранее в Банке России рассказали об используемой в последние месяцы мошеннической схеме, связанной с обновленной банкнотой номиналом 5000 рублей. По словам экспертов, злоумышленники звонят россиянам и рассказывают им о необходимости проверить подлинность наличных, в том числе новых пятитысячных банкнот.