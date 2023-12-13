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14:49, 13 декабря 2023Экономика

Украинские мошенники нашли новый способ обмана россиян

Юрист Хаминский: мошенники стали притворяться сотрудниками мобильных операторов

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Украинские мошенники нашли новый способ выманить деньги россиян. Об этом заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, его слова приводит «360».

Для обмана злоумышленники пользуются незаконно приобретенными телефонными базами. Они притворяются сотрудниками мобильных операторов и сообщают о просроченной задолженности по абонентскому счету. Чтобы убедить потенциальную жертву, мошенники обращаются по имени-отчеству и называют номера выставленных, но не полностью оплаченных счетов двух-трехлетней давности.

По словам Хаминского, гражданам сообщают, что их номер якобы уже попал в блокировку и через полгода будет продан, если не перевести деньги на резервный счет для снятия блокировки в ручном режиме. Абоненты соглашаются перевести через СБП от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей, чтобы не лишиться привычного номера. После этого мошенники информируют о том, что блок снят, а деньги пошли на погашение долгов и потому не отразятся на текущем счете, добавил юрист.

Ранее в Банке России рассказали об используемой в последние месяцы мошеннической схеме, связанной с обновленной 5000-рублевой банкнотой. Злоумышленники звонят россиянам и рассказывают им о необходимости проверить подлинность наличных, в том числе новых пятитысячных банкнот. Для этого предлагается установить на телефон приложение «Банкноты Банка России», но вместо ссылки на официальную программу обманщики высылают своим жертвам ссылку на вредоносное ПО.

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      Вячеслав Агапов
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