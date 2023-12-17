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18:31, 17 декабря 2023Среда обитания

Россиянам назвали способ срубить елку в лесу и избежать штрафа

Депутат Гаврилов: в Петербурге и Ленобласти можно бесплатно срубить ель в лесу

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Живую ель можно законно срубить в лесу, однако сделать это можно не везде и за определенную плату. Легальный способ забрать новогоднее дерево домой и при этом избежать штрафа россиянам назвал депутат Госдумы Сергей Гаврилов в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам парламентария, срубить живую елку, не нарушив при этом закон, можно в некоторых лесничествах. «Для этого нужно специально приехать туда, под наблюдением специалиста выбрать ель и самостоятельно ее срубить. В некоторых регионах эта услуга бесплатна, как в Санкт-Петербурге и Ленобласти, а в некоторых за дерево придется заплатить», — поделился Гаврилов, добавив, что средняя цена за одну срубленную ель — около 79 рублей.

Помимо этого, россияне могут приобрести ель с помощью портала госуслуг. В этом случае необходимо выбрать лесничество, где будет удобнее срубить ель, уточнить время вырубки и адрес, где понадобится оформить договор купли-продажи дерева. Депутат уточнил, что в таком случае один человек может забрать лишь одну ель высотой не более трех метров.

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Гаврилов напомнил, что самостоятельная рубка дерева в лесу чревата штрафом, размер которого составляет три-четыре тысячи рублей для физлиц, 20-40 тысяч для должностных лиц и 200--300 тысяч рублей для юрлиц. Соответствующая сумма за вырубку, повреждение или выкапывание деревьев с применением механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники либо совершенные в лесопарковом зеленом поясе будет выше — четыре-пять тысяч рублей для граждан, 40-50 тысяч для должностных лиц и 300-500 для юрлиц.

Кроме штрафа, нарушителю придется возместить нанесенный лесным насаждениям ущерб, а срубленную или выкопанную ель и орудие совершение правонарушения конфискуют. В случае, если человек срубил более двух елей либо дерево редкой породы, его могут привлечь к уголовной ответственности по 260 статье УК, максимальное наказание — два года тюрьмы плюс штраф.

В заключение депутат призвал покупать елки у юрлиц и компаний, которые имеют разрешение на торговлю в определенном месте, а если возникают сомнения в легальности работы продавца, не стесняться просить документы, в том числе на деревья — договор с лесхозом или акт приема-передачи точного количества товара. Он добавил, что после праздников важно не выбрасывать елки, а отдавать на утилизацию.

Ранее россиянам рассказали о правилах выбора искусственной елки.

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      Полина Кислицына
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