«В лесу дорого брать, они из домов забирают» Как российские чиновники спиливают елки россиян перед Новым годом?

В трех регионах России чиновники перед Новым годом спилили елки местных жителей

В трех российских регионах — Красноярском крае, Нижегородской и Челябинской областях — чиновники перед Новым годом спилили елки, которые росли на участках местных жителей. По мнению региональных властей, одна из них сильно скрипела и мешала соседям, другая якобы угрожала электробезопасности.

Россияне рассказали, что затем их деревья оказывались на площадях населенных пунктов в качестве праздничного украшения. Они обвинили чиновников в краже памяти о родных, которые сажали и растили ели десятки лет назад.

В Нижегородской области спилили ель, которую растили 60 лет

В Ардатове Нижегородской области в придомовом палисаднике у местной жительницы спилили елку, которую женщина посадила вместе со своим отцом еще 60 лет назад.

«Вот до чего дошло, Новый год какой у нас. В лесу елку дорого брать, они из домов уже забирают», — прокомментировал действия чиновников местный житель.

По словам главы городской администрации Георгия Жданкова, в сентябре 2023 года было выдано предписание для уборки этой ели в целях обеспечения электробезопасности, так как с ней якобы соприкасались провода. Он отметил, что по документам дерево находилось на муниципальной земле.

Я пыталась сопротивляться, но меня сейчас в сугроб закинут, думаю. Я теперь на этот пенек буду смотреть и плакать буду», — рассказала посадившая ель женщина Александра Ивановна хозяйка ели

В Красноярском крае власти заявили, что дерево мешало соседям

В поселке Горячегорск чиновники спилили дерево, которое около 50 лет назад на участке посадила мать жительницы поселка. О произошедшем ей рассказали соседи.

«Почему было выбрано именно это дерево, я не понимаю. Его сажала наша мама в середине 1970-х, мы поливали его, ухаживали», — посетовала хозяйка участка.

Затем дерево установили на площади в городе Шарыпово. Причину произошедшего хозяйке ели в администрации объяснили тем, что дерево было слишком высоким, а его скрип мешал соседям. Россиянка решила обратиться в полицию.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Челябинской области чиновники срубили ель, но поняли свою ошибку и извинились

В городе Миньяр Челябинской области местная администрация решила срубить ель с садового участка россиянки. Как и в других случаях, дерево посадили родители нынешних хозяев дачи, это произошло 41 год назад. Снова елку жительница увидела уже на городской площади.

Вот росла она на нашем участке 41 год. А теперь украшает нашу площадь, конечно, очень жалко, что ее спилили, это память наша была Елена Шалдина хозяйка дерева

Позднее власти принесли извинения и пообещали возместить нанесенный ущерб, высадив взамен срубленной ели новое дерево. В администрации также отметили, что по документам участок считался бесхозным, так как наследники якобы не оформили землю в собственность.

Подобный случай произошел и в 2022 году. Тогда чиновники Борского района Нижегородской области украли ель с участка пенсионера-инвалида. Отмечается, что мужчина посадил две голубые ели на своем участке в 1995 году. Однако несколько лет назад его дом в селе сгорел, и владелец стал появляться на своей земле лишь эпизодически. Позднее ель обнаружилась на городской площади, украшенная к Новому году.