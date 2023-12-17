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17:23, 17 декабря 2023Среда обитания

Россиянам предрекли падение цен на вторичное жилье

«Коммерсантъ»: в 2024 году цены на вторичное жилье снизятся
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В 2024 году падение средних цен на рынке вторичного жилья в России составит десять процентов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на директора направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость» Сергея Шлому.

Эксперт посчитал дальнейшее снижение спроса на вторичное жилье неизбежным. Он предрек, что в 2024 году число сделок сократится на 30 процентов по сравнению со стандартными значениями.

В настоящее время аналитики уже отмечают медленное снижение спроса на вторичное жилье, при этом цены на него продолжают расти. По данным «Циан. Аналитики», в декабре стоимость таких квартир на 18 региональных рынках выросла на 1,1 процента по сравнению с ноябрем. Теперь цена достигает 137,6 тысячи рублей за квадратный метр.

Ранее сообщалось, что в ноябре спрос на недвижимость на вторичном рынке жилья сократился на 12 процентов.

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      Евгений Шульгин
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