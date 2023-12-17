Российские военные ударили по ВСУ на донецком направлении

Военные России поразили ВСУ в восьми населенных пунктах на донецком направлении

Российские военные за сутки поразили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) около восьми населенных пунктов на донецком направлении. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Удары были нанесены по живой силе и технике противника в районах Артемовского, Андреевки, Богдановки, Клещеевки, Курдюмовки, Красного, Марьинки и Раздоловки.