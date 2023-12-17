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14:19, 17 декабря 2023Среда обитания

Российских пенсионеров освободят от уплаты комиссии за ЖКХ

Депутат Исаев: пенсионеров освободят от комиссии за ЖКХ

Фото: Unsplash

Всех пенсионеров, а не только представителей льготных категорий, освободят от комиссии по оплате услуг ЖКХ. Об этом заявил заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев, сообщает «Интерфакс».

Депутат рассказал, что отмену комиссий для всех пенсионеров подтвердил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций.

Путин во время прямой линии 14 декабря заявил, что для пенсионеров была отменена комиссия банков при оплате услуг ЖКХ. Он подчеркнул, что платить комиссию за подобную услугу — неправильно.

Позднее российский лидер пояснил, что оговорился, поскольку речь шла только о льготных категориях граждан. Теперь кабинет министров распространит соответствующее решение на всех пенсионеров, сказал президент.

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