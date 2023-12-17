Украинский военкор Цаплиенко: ВСУ слишком истощены после контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потратили слишком много ресурсов на безуспешное контрнаступление, заявил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко в беседе с каналом NTA.

«У нас есть серьезные потери, надо признать, мы не вышли даже до Токмака на юге, потратив много ресурсов. То есть мы достаточно истощены», — пожаловался журналист.

Кроме того, Запад, по словам Цаплиенко, предоставил ВСУ очень мало техники. Вдобавок Киеву не хватило систем противовоздушной обороны (ПВО) и армейской авиации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ отошли на несколько метров в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, чтобы уберечь личный состав от потерь. Он также напомнил, что Киев анонсировал крупное контрнаступление, но у него ничего не вышло.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что Киев отказывается от переговоров с Москвой, несмотря на провал наступления, следуя непубличному запрету Запада. По его словам, ВСУ не добились никаких успехов на фронте, но понесли потери.