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08:00, 17 декабря 2023Бывший СССР

Украинский журналист пожаловался на истощение ВСУ

Украинский военкор Цаплиенко: ВСУ слишком истощены после контрнаступления
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потратили слишком много ресурсов на безуспешное контрнаступление, заявил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко в беседе с каналом NTA.

«У нас есть серьезные потери, надо признать, мы не вышли даже до Токмака на юге, потратив много ресурсов. То есть мы достаточно истощены», — пожаловался журналист.

Кроме того, Запад, по словам Цаплиенко, предоставил ВСУ очень мало техники. Вдобавок Киеву не хватило систем противовоздушной обороны (ПВО) и армейской авиации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ отошли на несколько метров в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, чтобы уберечь личный состав от потерь. Он также напомнил, что Киев анонсировал крупное контрнаступление, но у него ничего не вышло.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что Киев отказывается от переговоров с Москвой, несмотря на провал наступления, следуя непубличному запрету Запада. По его словам, ВСУ не добились никаких успехов на фронте, но понесли потери.

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      Марина Совина
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