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17:25, 17 декабря 2023Экономика

В Минфине оценили возможность национализации «Балтики»

Силуанов: национализация «Балтики» в настоящее время не планируется

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Глава российского минфина Антон Силуанов в кулуарах съезда «Единой России» оценил возможность национализации пивоваренной компании «Балтика». По его словам, которые приводит ТАСС, в настоящее время она не планируется.

«Мы об этом говорили, что "Балтика" находится во временном управлении по аналогии с теми решениями, которые принимали наши недружественные страны», — пояснил Силуанов.

Ранее стало известно, что глава «Балтики» Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с предложением национализировать пивоваренную компанию. В своем письме он пояснил, что это является «единственным выходом из сложившейся ситуации». Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что прорабатывать вопрос о возможной национализации «Балтики» должны «главным образом в правительстве».

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      Алина Черненко
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