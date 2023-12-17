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09:00, 17 декабря 2023Россия

В Ростовской области сообщили о последствиях атаки дронов ВСУ

Голубев: после атаки беспилотников на Ростовскую область жертв нет

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Жертв в результате массированного налета беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Он добавил, что дроны атаковали область в районе Морозовска и Каменска. Во время отражения налета ПВО сбила большую часть беспилотников.

Ранее 17 декабря Минобороны России сообщило, что ВСУ атаковали территорию России при помощи 33 дронов самолетного типа. Беспилотники были сбиты над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

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      Марина Совина
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