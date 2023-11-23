Украинский беспилотник атаковал воинскую часть Росгвардии в Ростовской области

Mash: в Ростовской области украинский БПЛА атаковал воинскую часть Росгвардии

В Ростовской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал воинскую часть Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По их данным, осколки беспилотника на территории части нашли накануне утром. Исследовав детали, эксперты заключили, что БПЛА взорвался в части Росгвардии.

Обломки утилизируют. Пострадавших и повреждений при атаке со стороны Украины нет.

Ранее Минобороны России заявило, что системы противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА в небе над Ростовской областью. Атаку беспилотником самолетного типа удалось пресечь 21 ноября около 12:00 по московскому времени.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.