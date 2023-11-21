Над Ростовской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Ростовской областью

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Ростовской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что около 12:00 по московскому времени удалось пресечь украинскую атаку беспилотником самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области», — пояснили в оборонном ведомстве.

Накануне Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО перехватили украинский беспилотник над территорией Московской области. В свою очередь мэр столицы Сергей Собянин заявил, что атака была отражена в районе городского округа Электросталь.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.