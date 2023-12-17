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14:13, 17 декабря 2023Забота о себе

В США после смерти Мэттью Перри обеспокоились популярностью кетамина

WSJ: врачи обеспокоились ростом использования кетамина без надлежащего надзора

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американские врачи и эксперты выразили обеспокоенность ростом популярности использования кетамина для медицинских целей без надлежащего надзора в стране. Ярким примером высоких рисков от подобной практики стала смерть актера Мэттью Перри, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Трагический инцидент с Перри должен стать «тревожным сигналом, что кетамин необходимо использовать надлежащим образом», заявил доктор, директор программы исследования депрессии Йельского университета Джерард Санакора.

Согласно оценке доктора Сандхьи Прашад, в США вокруг кетамина возникла «динамика Дикого Запада» из-за того, что препарат, эффективность которого при лечении психического здоровья неопровержима, по-прежнему не продается и не регулируется в качестве лекарственного средства.

Отмечается, что врачи, специализирующиеся на применении кетамина, работают над этическими и научными стандартами для назначения медицинских препаратов на дому.

Перри скончался в результате острого воздействия кетамина. Артист умер 28 октября в возрасте 54 лет в своем доме в Лос-Анджелесе. Ассистент актера обнаружил его в джакузи без признаков жизни.

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      Евгений Шульгин
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