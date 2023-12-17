При попытке атаки ВСУ дронами в Волгоградской области никто не пострадал

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать дронами Волгоградскую область. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня, ранним утром 17 декабря, на территории Волгоградской области силы Министерства обороны отразили атаку БПЛА», — заявил губернатор региона Андрей Бочаров.

Отмечается, что при попытке удара никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее российские военные уничтожили бронегруппу ВСУ на купянском направлении. Это удалось сделать с помощью беспилотных летательных аппаратов.