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09:28, 17 декабря 2023Россия

ВСУ попытались атаковать дронами Волгоградскую область

При попытке атаки ВСУ дронами в Волгоградской области никто не пострадал

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать дронами Волгоградскую область. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня, ранним утром 17 декабря, на территории Волгоградской области силы Министерства обороны отразили атаку БПЛА», — заявил губернатор региона Андрей Бочаров.

Отмечается, что при попытке удара никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее российские военные уничтожили бронегруппу ВСУ на купянском направлении. Это удалось сделать с помощью беспилотных летательных аппаратов.

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      Алевтина Запольская
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