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17:39, 17 декабря 2023Бывший СССР

Западная техника ВСУ застряла в грязи и попала на видео

RT: колонна западной техники ВСУ застряла в грязи

Колонна западной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) застряла в грязи и попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал «RT на русском».

На размещенном в сети ролике военные пытаются откопать машины из трясины лопатами. Источник не уточняет, где именно снято видео, и отмечает, что оно расходится по социальным сетям.

Из-за распутицы украинская колесная техника оказалась практически обездвижена. ВСУ приходилось совершать ротацию до серой зоны, а дальше идти пешком, добавляет издание.

Ранее стало известно, что Украина решила не отправлять в бой переданные ей американские танки Abrams и вряд ли сделает это до следующей весны. Эксперты считают, что техника не будет использоваться, так как она не приспособлена для ведения боев в условиях украинской зимы.

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      Алина Черненко
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