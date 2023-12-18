43-летняя певица Джессика Симпсон показала фигуру в леопардовом купальнике

Американская певица и актриса Джессика Симпсон показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 43-летняя знаменитость предстала на улице в слитном купальнике с леопардовым принтом, демонстрируя подтянутое тело. При этом она надела золотые туфли на высоком каблуке.

Свой образ звезда дополнила многочисленными аксессуарами в виде солнцезащитных очков и украшений. Кроме того, она распустила длинные волосы и сделала яркий макияж с акцентом на глазах.

В ноябре 43-летнюю певицу Джессику Симпсон заподозрили в пластике. Читатели издания обратили внимание на некоторые изменения в ее внешности.