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10:23, 18 декабря 2023Ценности

58-летняя Ирина Безрукова показала внешность без макияжа

Кадр: @irina_bezrukova_official

Советская и российская актриса театра и кино Ирина Безрукова показала естественную внешность без косметических средств на лице. Соответствующая публикация появилась в сторис Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) ее визажистки Ханны Хазалиной.

58-летняя бывшая жена актера Сергея Безрукова снялась на камеру крупным планом, демонстрируя мимические морщины на лице. При этом на размещенных кадрах видно, что звезда отказалась от макияжа.

Кроме того, знаменитость примерила ярко-красную блузу. Вдобавок она распустила темные прямые волосы. Затем Безрукова предстала с мейкапом на лице. «Что-то на роскошном дли Ирины», — подписала визажитска.

В ноябре российская актриса театра и кино Любовь Толкалина также показала естественную внешность на видео после сна. 45-летняя звезда сериала «Хеппи-энд» запечатлела себя утром в кровати в атласной ночной рубашке и без косметики на лице.

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      Екатерина Ештокина
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