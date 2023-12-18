Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:15, 18 декабря 2023Мир

Африканская страна допустила возможность военного вторжения

Премьер-министр Нигера Зейн допустил возможность военного вторжения в страну

Фото: Unsplash.com

Назначенный военными премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн допустил возможность вооруженного вторжения в африканскую страну, его слова приводит РИА Новости.

«Не нужно питать иллюзий, в любой момент что-то может случиться. Но помните, что у нас закаленная армия, армия, которая сильнее террористов», — сказал политик.

Зейн подчеркнул, что в случае нападения того или иного государства Нигер будет защищаться.

Ранее военное правительство Нигера досрочно расторгло договор о военном партнерстве с Европейским союзом. Власти отозвали свое разрешение на развертывание миссии сообщества в Ниамее.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Стало известно о просьбе Зеленского к союзникам

      Жителям новых регионов России захотели разрешить голосовать по паспортам Украины

      Новые квартиры в России продолжили уменьшаться

      В Болгарии нашли способ решить проблему с вето Венгрии на вступление в Шенген

      В Киеве обеспокоились бездействием одного из западных союзников

      Стало известно о неспособности Запада остановить ракетный комплекс «Авангард»

      Россиянин побывал в Монголии и удивился игре с верблюдами и быками

      Комитет Госдумы выступил против запрета абортов в частных клиниках

      В российском городе осудили военных за отказ от участия в СВО за деньги

      Эксперт развенчал три стереотипа о фитнесе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости