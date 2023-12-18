Акции судоходных компаний подскочили на фоне атак в Красном море

Bloomberg: акции судоходных компаний резко выросли на фоне атак в Красном море

В понедельник, 18 декабря, акции судоходных компаний по всему миру резко выросли в цене — рынок ожидает, что атаки йеменских хуситов в Красном море повысят стоимость перевозок. Об этом сообщает Bloomberg.

На фоне атак ценные бумаги крупнейшей в мире судоходной группы — датской AP Moller — Maersk — подскочили на 4,7 процента, а немецкой Hapag-Lloyd — на 5,5 процента. В то же время акции американской ZIM Integrated Shipping Services, которые торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, прибавляли в цене восемь процентов.

Аналогичная тенденция зафиксирована в отношении ценных бумаг азиатских компаний. Индекс японских перевозчиков поднимался на 5,8 процента. В частности, акции южнокорейской Korea Line и китайской Ningbo Ocean Shipping выросли на десять процентов каждая.

Еще одним драйвером котировок стало заявление энергетической компании British Petroleum (BP) о временной остановке транзита топлива через акваторию Красного моря. Так, акции норвежской нефтяной танкерной компании Frontline подскочили на 11 процентов.

По данным аналитиков UBS Group AG, около 30 процентов мировой контейнерной торговли проходит через Суэцкий канал, который соединяет Красное море со Средиземным. В ближайшее время владельцы судов не смогут использовать канал в качестве маршрута доставки грузов. Вместо этого им придется значительно увеличивать время в пути за счет поиска альтернативных путей доставки грузов, преимущественно в обход Африканского континента. Это может привести к резкому удорожанию сырья и угрозе транспортного коллапса на глобальном энергетическом рынке, считают аналитики.