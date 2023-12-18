Армения договорилась о военном сотрудничестве с Грецией и Кипром

Минобороны Армении подписало соглашения о сотрудничестве с Грецией и Кипром

Министерство обороны Армении объявило о заключении соглашений о военном сотрудничестве с Грецией и Кипром на 2024 год. Об этом сообщает «Интерфакс».

Подписание соглашений состоялось по итогам официальных визитов министра обороны Армении Сурена Папикяна в Грецию и на Кипр. Папикян провел встречи с представителями генеральных штабов двух стран и обсудил вопросы региональной безопасности.

По итогам переговоров стороны подписали соглашения о двустороннем и трехстороннем сотрудничестве на 2024 год. Министерства обороны стран договорились о проведении нескольких десятков мероприятий в сферах, представляющих взаимный интерес.

Ранее министерства обороны Армении и Великобритании подписали в Лондоне план военного сотрудничества на 2023-2024 годы. В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе и договорились усилить контакты в военной сфере.