Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:45, 18 декабря 2023Среда обитания

Десятки тысяч россиян остались без горячей воды и тепла в мороз

В Мурманской области без горячей воды и тепла остались более 21 тысячи человек

Фото: Unsplash

Десятки тысяч жителей Кандалакши в Мурманской области остались без горячей воды и теплоснабжения в 11-градусный мороз. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области.

В ведомстве уточнили, что под отключение попали 194 жилых дома. Пострадали 21,19 тысячи человек, в том числе 3233 детей. При этом население города — 26,5 тысячи человек. Сотрудники МЧС добавили, что без тепла и горячей воды также остались восемь детских садов и три школы. Причины отключения специалисты не назвали.

По данным Мурманского Гидрометцентра, температура воздуха в Кандалакше в понедельник, 18 декабря, опустилась до минус 11 градусов Цельсия.

Ранее жители Забайкальска остались без отопления при минус 43 градусах. Отопления в квартире на улице Чайковского нет уже десять дней, рассказала живущая в ней женщина. С 4 декабря вода в батареях сменялась с холодной на теплую и обратно. С включенным обогревателем температура в квартире составляла плюс 17 градусов.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Возможно, Венгрия создаст больше проблем» В ЕС задумались о спецмерах ради согласования нового пакета помощи Украине

      Роспотребнадзор опроверг информацию о пандемии микоплазменной инфекции

      Популярный комик высказался об уехавших россиянах

      Фильм «Один дома» пропал из российских онлайн-кинотеатров

      Туристы соврали о похищении в попытке выманить у родителей деньги на отпуск

      Влияние магнитных бурь на человека и природу оценили

      В Москве побит рекорд по высоте сугробов

      Ледяные дожди оставили жителей российского города без света

      Продажи подержанных машин в России неожиданно снизились

      Дислокацию немецких войск в Литве назвали историческим моментом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости