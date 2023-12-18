Десятки тысяч россиян остались без горячей воды и тепла в мороз

В Мурманской области без горячей воды и тепла остались более 21 тысячи человек

Десятки тысяч жителей Кандалакши в Мурманской области остались без горячей воды и теплоснабжения в 11-градусный мороз. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области.

В ведомстве уточнили, что под отключение попали 194 жилых дома. Пострадали 21,19 тысячи человек, в том числе 3233 детей. При этом население города — 26,5 тысячи человек. Сотрудники МЧС добавили, что без тепла и горячей воды также остались восемь детских садов и три школы. Причины отключения специалисты не назвали.

По данным Мурманского Гидрометцентра, температура воздуха в Кандалакше в понедельник, 18 декабря, опустилась до минус 11 градусов Цельсия.

Ранее жители Забайкальска остались без отопления при минус 43 градусах. Отопления в квартире на улице Чайковского нет уже десять дней, рассказала живущая в ней женщина. С 4 декабря вода в батареях сменялась с холодной на теплую и обратно. С включенным обогревателем температура в квартире составляла плюс 17 градусов.