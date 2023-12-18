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14:07, 18 декабря 2023Интернет и СМИ

Популярный комик высказался об уехавших россиянах

Комик Воронин объяснил популярность российских юмористов за границей ностальгией

Кадр: «Макарена» / YouTube

Популярный российский стендап-комик Филипп Воронин объяснил популярность выступлений юмористов за границей тем, что россияне за пределами страны ностальгируют по родине. Об уехавших гражданах он высказался в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Макарена».

«Публика, уехавшая из своей страны, в любом случае испытывает ностальгию, в любом случае испытывает скучание по русскому языку», — объяснил Воронин популярность концертов юмористов за границей.

По мнению комика, многие эмигрировавшие россияне «законсервировались в том состоянии, в котором они уехали». «Я прилетал в Нью-Йорк и первое, что я слышал на улице Нью-Йорка: "Пирожки, картошка, капуста!" Диссонанс происходит», — пояснил он.

Ранее российский стендап-комик Кирилл Сиэтлов, покинувший страну и живущий в Берлине, раскрыл неожиданную для себя особенность столицы Германии. По его словам, в Берлине он слышит очень много русской речи.

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      Олег Давыдов
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