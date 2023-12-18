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20:35, 18 декабря 2023Наука и техника

Обнаружен цикл внутреннего ядра Земли

Nature Communications: обнаружен 8,5-летний цикл колебаний ядра Земли

Изображение: Dr. Ding / Nature Communications / phys.org

Ученые из Китая подтвердили существование примерно 8,5-летнего цикла колебаний внутреннего ядра Земли, который выражается как в движении магнитных полюсов, так и в вариациях длины дня. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Внутреннее ядро ​​Земли представляет собой твердую плотную сферу, состоящую в основном из железа и никеля, которая располагается под жидким внешним ядром и имеет радиус около 1200 километров. Этот регион играет решающую роль в геофизических процессах Земли, влияя на магнитное поле планеты и внося свой вклад в общую динамику недр Земли.

Колебания внутреннего ядра Земли выражаются в колебании его оси. Было показано, что плотность этого региона не является однородной, а значит, ось его вращения необязательное совпадает с осью вращения мантии. Оказалось, что между обоими осями существует угол наклона в 0,17 градуса.

По словам ученых, этот наклон может также привести к определенному изменению формы жидкого ядра, что приведет к изменению движения жидкой мантии и соответствующему изменению геомагнитного поля.

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      Александр Еникеев
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