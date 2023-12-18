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17:11, 18 декабря 2023Среда обитания

Дачников призвали срочно «угостить» рассаду валидолом

Агроном Коврижных призвала дачников подкормить рассаду валидолом

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Агроном Анастасия Коврижных призвала владельцев дачных участков срочно «угостить» рассаду валидолом. Ее слова приводит издание «БелНовости».

По словам специалиста, подкормка валидолом за счет содержания в нем эфирных веществ помогает защитить растения от черных мушек, грибных комариков и других насекомых-вредителей. Помимо этого, в его состав входит салициловая кислота, стимулирующая рост рассады. Для приготовления полезного раствора Коврижных рекомендовала добавить одну таблетку валидола в емкость с литром воды, после чего перемешать до ее полного растворения. Затем получившуюся жидкость понадобится перелить в пульверизатор и опрыскать рассаду.

Агроном также рассказала, что, если положить одну-три таблетки в лунку при посадке любой культуры, можно обойтись без приготовления раствора. Однако она предупредила, что в этом случае после подкормки валидолом нужно будет использовать биопрепараты — например, гриб триходерму или бактерии-псевдомонады.

Ранее в декабре Коврижных напомнила садоводам о важных действиях в зимнюю оттепель, которые предотвратят риск потери урожая.

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      Полина Кислицына
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