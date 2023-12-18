Дачников призвали срочно «угостить» рассаду валидолом

Агроном Коврижных призвала дачников подкормить рассаду валидолом

Агроном Анастасия Коврижных призвала владельцев дачных участков срочно «угостить» рассаду валидолом. Ее слова приводит издание «БелНовости».

По словам специалиста, подкормка валидолом за счет содержания в нем эфирных веществ помогает защитить растения от черных мушек, грибных комариков и других насекомых-вредителей. Помимо этого, в его состав входит салициловая кислота, стимулирующая рост рассады. Для приготовления полезного раствора Коврижных рекомендовала добавить одну таблетку валидола в емкость с литром воды, после чего перемешать до ее полного растворения. Затем получившуюся жидкость понадобится перелить в пульверизатор и опрыскать рассаду.

Агроном также рассказала, что, если положить одну-три таблетки в лунку при посадке любой культуры, можно обойтись без приготовления раствора. Однако она предупредила, что в этом случае после подкормки валидолом нужно будет использовать биопрепараты — например, гриб триходерму или бактерии-псевдомонады.

Ранее в декабре Коврижных напомнила садоводам о важных действиях в зимнюю оттепель, которые предотвратят риск потери урожая.