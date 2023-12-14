Дачникам напомнили о важных действиях в зимнюю оттепель

Агроном Коврижных: в зимнюю оттепель важно проветривать погреб

Неожиданная оттепель может грозить дачникам потерей собранного урожая. О важных действиях в такую погоду напомнила агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, ее цитируют «БелНовости».

В оттепель необходимо проветривать погреб. Обеспечив вентиляцию в помещении, садовод не допустит гниения хранящихся там клубней и корнеплодов. Испортившиеся овощи придется выкинуть, чтобы предотвратить распространение недуга на другой урожай, заключила эксперт.

Ранее жителям Москвы пообещали оттепельную погоду. К вечеру 17 декабря температура в столице повысится до плюсовых значений.