Москвичам пообещали рекордные сугробы и оттепель

Синоптик Вильфанд: после рекордно высоких сугробов в Москву придет оттепель

В пятницу, 15 декабря, циклон принесет в Москву сильный снегопад, на улицах столицы появятся рекордно высокие сугробы, после чего наступит оттепель, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Приход в регион плюсовой температуры он пообещал в беседе с «Лентой.ру».

В четверг, 14 декабря, к столице приближается циклон с юго-запада с умеренно теплым, насыщенным влагой воздухом с Атлантического океана. Он смешивается с холодными воздушными массами с юго-востока, поэтому днем температура ожидается достаточно низкая — около 10 градусов мороза. Во второй половине дня начнется метель. Сильный снег с ветром ожидается и ночью.

Днем 15 декабря выпадет много осадков, предварительно, их количество оценивают в 15 миллиметров, рассказал синоптик. Учитывая, что в Москве уже было два мощных снегопада, к 16 декабря сугробы увеличатся более чем на 40 сантиметров, до полуметра, спрогнозировал он.

Это будут рекордно высокие сугробы за весь период инструментальных наблюдений для четвертой пятидневки декабря. Они были 32-33-36 сантиметров 18 числа 1941 года. Если вы смотрели когда-нибудь контрнаступление советских войск под Москвой, там солдаты шли по пояс в снегу, в истории отмечается, что очень снежный был год. Так вот в этом году высота снега будет больше, чем в 41-м, к субботе будет огромное количество снега Роман Вильфанд синоптик

В субботу, 16 декабря, будут небольшие осадки, ожидается несильный ветер и комфортная дневная температура — минус 3-5 градусов. В целом, с 14 по 16 декабря температура ожидается на 3-5 градусов выше нормы.

В воскресенье, 17 декабря, погода изменится. Ночью будет холодно — минус 5-10, днем тоже — минус 5-7, а к вечеру температура резко повысится. «Уже вечером в воскресенье — оттепельная погода, и дальше длительный период оттепели, три дня как минимум, и отклонение от нормы будет плюс 5-6 градусов в первой половине следующей недели. Начнутся осадки в виде мокрого снега и даже дождика. Оттепель означает огромнейшую проблему: снег то будет подмерзать при температуре минус 1-2 градуса, то оттаивать при температуре плюс 1-2 градуса, поэтому будет сильное скольжение», — поделился Вильфанд.

Ранее жителей Москвы предупредили о приближении циклона «Ваня», который принесет в столицу рекордные осадки. Синоптик прогностического центра МЕТЕО Александр Ильин рассказывал, что снегопады считаются нормой для России и никак не связаны с глобальным изменением климата.