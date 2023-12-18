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10:00, 18 декабря 2023Бывший СССР

Додик похвалил Лукашенко

Додик назвал Лукашенко борцом за свою страну и народ
СюжетЛукашенко заявил:
Милорад Додик

Милорад Додик. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко известен тем, что борется за свою страну и народ. Об этом заявил глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, передает БелТА.

Додик подчеркнул, что долг президента — уважать мнение и волю своего народа, а не обращать внимания на личный комфорт и мнение Брюсселя и Вашингтона, у которых, считает он, «нет связи с реальностью». Он похвалил Лукашенко за то, что тот продолжает бороться за свое государство.

Политик также отметил, что весь православный мир сегодня получает претензии от коллективного Запада. «Евросоюз сегодня все больше находится под контролем США, исполняет исключительно команды Запада, нет суверенной воли стран ЕС», — добавил он.

Ранее Додик заявил, что США, по его мнению, предпринимают огромные усилия для того, чтобы страны Европы отдалились от России. Союз государств с Москвой, отметил он, в Вашингтоне считают угрозой.

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