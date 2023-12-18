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12:13, 18 декабря 2023Экономика

В России нашли нового поставщика яиц

ЕЭК: Россия может начать закупать яйца в Иране

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) отменил уплату ввозной таможенной пошлины для поставок куриных яиц. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Нового поставщика яиц на российский рынок теперь можно найти не только среди производителей Турции, но и Ирана. Закупать продукты в этой стране без уплаты таможенных сборов могут начать уже в 2024 году. Льгота будет предоставляться с 1 января по 30 июня 2024 года в объеме до 1,2 миллиарда штук.

«Поставки из дальнего зарубежья не осуществлялись с 2020 года, что было связано с высоким уровнем самообеспеченности. Однако сейчас на фоне увеличения потребительского спроса и снижения производства из-за эпизоотической ситуации мы наблюдаем заметное подорожание яиц», — пояснил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

По словам представителя организации, временная льгота носит краткосрочный характер и поможет сдержать рост цен на социально значимые товары и избежать их возможного дефицита.

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За последние несколько недель цены на яйца в российских магазинах превысили 100 рублей за десяток. За год популярный источник белка для россиян стал дороже в среднем на 40 процентов.

По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, цены на яйца снизятся уже после Нового года. Он отметил, что на корректировку их стоимости повлияет начало поставок из Азербайджана и Турции.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России уже возбудила дела в отношении четырех производителей яиц, которые могли синхронно повысить цены. Поводом для начала разбирательства стали признаки картельного сговора, которые усмотрели в ведомстве.

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      Вячеслав Агапов
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