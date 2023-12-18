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10:14, 18 декабря 2023Мир

Экс-глава Минобороны Британии рассказал о последствиях тактики Нетаньяху

Экс-глава Минобороны Британии Уоллес: конфликт будет разжигаться еще 50 лет
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Тактика действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху будет еще 50 лет разжигать конфликт Израиля и Палестины. Об этом заявил бывший глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес в интервью изданию The Telegraph.

«С самого начала ошибка Нетаньяху заключалась в том, что он вообще пропустил нападение. Его методы не решат эту проблему. Более того, я считаю, что его тактика будет разжигать конфликт еще 50 лет», — отметил экс-глава Минобороны.

Уоллес назвал действия Израиля «яростью, которая может нарушить законы войны». Он добавил, что политика Нетаньяху может привести к радикализации ислама во всем мире.

Ранее стало известно, что лидеры исламистской группировки ХАМАС на секретной встрече в Турции обсудили продолжение конфликта с Израилем. Целью встречи было согласование позиций по развитию конфликта как в секторе Газа, так и на территории Ливана, а также по очередному обмену пленными.

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      Максим Габриелян
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