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19:08, 18 декабря 2023Силовые структуры

ФСБ задержала сына российского бизнесмена из ОПГ дорожников за дачу взятки

Суд арестовал сына челябинского бизнесмена, подозреваемого в даче взятки

Фото: alleks19760526 / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники ФСБ задержали сына челябинского бизнесмена Нвера Колозяна, Гарника, по подозрению в даче взяток. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Курчатовского районного суда.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 («Дача взятки») УК РФ. По ходатайству следствия суд заключил его под стражу до 16 февраля.

Как сообщает издание, ФСБ задержала фигуранта, когда тот пытался покинуть Россию. Основанием для его задержания стали уголовные дела в отношении его отца — одного из участников челябинской ОПГ дорожников. По версии следствия, Нвер Колозян регулярно передавал взятки в рамках 124 государственных контрактов за покровительство и помощь с приемкой невыполненных работ.

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      Олеся Мицкевич
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