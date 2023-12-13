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12:33, 13 декабря 2023Силовые структуры

ФСБ задержала российскую ОПГ дорожников за хищение бюджетных средств

В Челябинске ФСБ задержала ОПГ дорожников, похищавшую деньги из бюджета

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали организованную преступную группу (ОПГ), которая похищала деньги, выделенные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Среди задержанных оказался руководитель крупнейшей подрядной организации в сфере ремонта и обслуживания дорог Нвер Колозян, а также сотрудники контрольно-надзорных структур — ОГКУ «Челябинскавтодор» и ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований».

По данным силовиков, Колозян регулярно передавал крупные взятки за покровительство и приемку фактически невыполненных или некачественно выполненных работ в рамках реализации 124 государственных и муниципальных контрактов. Сумма контрактов превышала 5,9 миллиарда рублей.

Возбуждены уголовные дела. В домах и на рабочих местах участников ОПГ прошли обыски.

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      Илона Палей
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