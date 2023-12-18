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09:38, 18 декабря 2023Спорт

Футболист «Зенита» рассказал о самой дорогой необдуманной покупке

Футболист «Зенита» Кержаков назвал мотоцикл самой дорогой необдуманной покупкой

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о самой дорогой необдуманной покупке, которую он совершил. Спортсмен высказался на канале «Шоу Воли» в Rutube.

Таким приобретением футболист назвал мотоцикл. «Я на нем вообще не умел ездить», — добавил игрок.

Кержаков также отметил, что начал зарабатывать большие деньги в зрелом возрасте. «Слетела ли башня? Наполовину. Я тогда в Москве жил, там сложно сдержаться. Ресторанная жизнь стала немного подзатягивать», — заявил вратарь.

Михаил Кержаков — младший брат лучшего бомбардира в истории российского футбола Александра Кержакова. Вратарь является воспитанником «Зенита», но помимо сине-бело-голубых, играл за «Анжи», «Оренбург», «Аланию» и нижегородскую «Волгу».

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      Алексей Гусев
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