Немецкий производитель автокомпонентов избавился от бизнеса в России

Поставщик автодеталей Schaeffler продал бизнес в России «ПромАвтоКонсалту»

Крупный немецкий производитель автомобильных деталей Schaeffler Group избавился от активов в России, передав их местной компании «ПромАвтоКонсалт». Об этом свидетельствуют данные базы Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Фирма выкупила 100 процентов долей в ООО «Шэффлер Рус» и ООО «Шэффлер Руссланд». Предприятие «Шэффлер Рус» производит подшипники, зубчатые передачи, элементы механических передач и приводов, а «Шэффлер Руссланд» занимается оптовой торговлей эксплуатационными материалами и автомобильными комплектующими, следует из данных СПАРК.

С 27 октября 2023 года генеральный директор компании «ПромАвтоКонсалт» — Александр Горлов, который по совместительству является директором по правовым вопросам холдинга «Русские машины» (принадлежит миллиардеру Олегу Дерипаске).

Schaeffler решила продать бизнес в России в марте 2023-го через посредника, которого контролирует член наблюдательного совета компании, австрийский бизнесмен Зигфрид Вольф. Компания решила покинуть рынок на фоне идеи бывшего гендиректора «ПромАвтоКонсалта» Романа Вовка использовать детали Schaeffler в автомобилях автозавода ГАЗ, которой он поделился с советником президента России. Немецкие автокомпоненты могли ставить на модели, используемые для военных перевозок.

Соглашение было заключено еще 29 декабря 2022 года, но немецкая компания ждала одобрения российских властей. Стоимость сделки составила 10 миллионов евро. Продажу бизнеса одобрил президент России Владимир Путин 27 ноября 2023 года.