В Италии заявили о несовместимости исламизации с ценностями Европы

Премьер Италии Мелони: процесс исламизации несовместим с ценностями Европы

В Европе происходит процесс исламизации, очень далекий от ценностей европейской цивилизации, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Об этом пишет индийская газета Hindustan Times.

По данным издания, заявление политика прозвучало на фоне фестиваля, организованного правой партией «Братья Италии» в Риме, на котором также присутствовал ее британский коллега Риши Сунак. Как уточнила премьер Италии, в Европе происходит процесс, который несовместим с ценностями региона.

«Исламские культурные центры в Италии финансируются Саудовской Аравией, где действует шариат. В Европе идет очень далекий от ценностей нашей цивилизации процесс исламизации», — подчеркнула она.

Ранее политолог Дмитрий Леви заявил, что в Европе возможно обострение проблем с мигрантами. По его словам, странам следует быть готовыми к возможным обострениям проблем с уже пребывающими на территории государств гражданами арабских стран.